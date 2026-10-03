https://ukraina.ru/20261003/britanets-pereputal-ttsk-s-taksi-chto-spaslo-blogera-vo-vremya-pryamogo-efira-ot-busifikatsii-1083582183.html
Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификации
Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификации - 03.10.2026 Украина.ру
Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификации
Британский блогер-миллионник Сэм Пеппер, путешествующий по Украине на электрическом моноколесе с прямым эфиром, едва не попал в руки сотрудников ТЦК. Об этом сообщило агентство РИА Новости
2026-10-03T09:35
2026-10-03T09:35
2026-10-03T09:55
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По данным издания, инцидент произошел прямо на трассе: белый микроавтобус ТЦК остановился рядом с блогером, из него вышли военкомы и направились к Пепперу. Однако, услышав английскую речь и поняв, что перед ними иностранец, сотрудники передумали его "бусифицировать" и даже не стали проверять документы.Сам Пеппер, судя по всему, не до конца понял, что произошло. Оценив ситуацию по-своему, он предложил военкомам вернуться в машину и проехать вместе до следующего населенного пункта. От столь щедрого предложения украинцы отказались. Видео с реакцией блогера быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну иронии: иностранца не тронули, а своих граждан хватают на улицах без разбора.Сэм Пеппер — бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный скандальными пранками на Ютубе. Его поездка по Украине началась в Литве, прошла через Польшу, а конечной точкой должен стать Львов. И, судя по всему, британец так и не понял, что чуть не стал участником украинской мобилизации — просто потому, что говорил не на том языке.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.
https://ukraina.ru/20260929/v-odesse-ttskshniki-vlomilis-v-kvartiru-muzhchina-vzorval-granatu-vmeste-s-nim-pogibla-zhenschina-1083487154.html
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новости, украина, литва, польша, тцк, мобилизация на украине, мобилизация
Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификации
09:35 03.10.2026 (обновлено: 09:55 03.10.2026)
Британский блогер-миллионник Сэм Пеппер, путешествующий по Украине на электрическом моноколесе с прямым эфиром, едва не попал в руки сотрудников ТЦК. Об этом сообщило агентство РИА Новости
По данным издания, инцидент произошел прямо на трассе: белый микроавтобус ТЦК остановился рядом с блогером, из него вышли военкомы и направились к Пепперу. Однако, услышав английскую речь и поняв, что перед ними иностранец, сотрудники передумали его "бусифицировать" и даже не стали проверять документы.
Сам Пеппер, судя по всему, не до конца понял, что произошло. Оценив ситуацию по-своему, он предложил военкомам вернуться в машину и проехать вместе до следующего населенного пункта. От столь щедрого предложения украинцы отказались. Видео с реакцией блогера быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну иронии: иностранца не тронули, а своих граждан хватают на улицах без разбора.
Сэм Пеппер — бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный скандальными пранками на Ютубе. Его поездка по Украине началась в Литве, прошла через Польшу, а конечной точкой должен стать Львов. И, судя по всему, британец так и не понял, что чуть не стал участником украинской мобилизации — просто потому, что говорил не на том языке.