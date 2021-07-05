Партия «Слуга народа» продолжает удерживать уверенное лидерство в электоральных симпатиях украинцев, за нее проголосовали бы 20,6% избирателей в случае проведения парламентских выборов в конце июня. Об этом 5 июля свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Согласно данным опроса, если бы выборы проходили в конце июня, то в Раду прошли бы семь партий: «Слуга народа» — 20,6%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16,9%, «Европейская солидарность» — 15%, «Батькивщина» — 14,7%, «Сила и честь» — 7%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 5,7%, а также «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,1%.

По данным на конец мая у «Слуги народа» было 17,7% среди тех, кто определился. «Европейская солидарность» за месяц потеряла 0,4 процентных пункта, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 2,2%, «Батькивщина» — 0,8%, «Сила и честь» — 1% и «Украинская стратегия Гройсмана» — 0,7%.

Лидер партии Зеленского «наводил марафет» перед заседанием в Раде © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«По результатам опроса сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально мы не можем однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг и можем говорить, что есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах», — говорится в сообщении.

Опрос провели среди 2 тыс. респондентов 27 мая — 1 июня по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.