Русскоязычное выступление главы Бердянской райгосадминистрации (РГА) Алексея Бакая на День военно-морских сил Украины 4 июля вызвало гнев у националистически настроенных украинцев. Об этом сообщило издание pro.berdiansk.biz

«Опять московит?»: Ницой устроила скандал из-за русского языка сборной Украины © Facebook, Олеся Венгринович / Facebook, Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

Перед жителями города выступил Бакай, который говорил преимущественно на русском языке или суржике, чем вызвал недоумение у участников мероприятия.

«На сегодняшний день, к сожалению, проходят не совсем братские, не совсем соседние действия в нашей стране с нашим соседом, но есть россияне, которые живут на Украине и которые хотят жить на Украине, поэтому я думаю, что будет правильно, если каждый будет говорить на таком языке, на каком ему удобней. Я надеюсь, у нас хватит ума, хватит способностей сделать все так, чтобы мы, славяне, жили дружно», — сказал глава РГА.

Это выступление вызвало волну возмущения среди некоторых бердянцев и жителей Запорожской области: «На русском языке о братьях русских, живущих на Украине… И это после минуты молчания в память погибших в русско-украинской войне», «Ну это был почти "каминг-аут". Еще никто так откровенно и настойчиво не признавался в том, что он "сепар"», «Может, он не знает, что Россия ведет войну против Украины (ирония), может, раскроете тайну этому пузатику или билет на Россию купите ему».

Бакай — уроженец бердянского района, дважды бывший мэр Бердянска (1994-1998, 2010-2015), назначен главой Бердянской РГА указом президента Украины от 7 апреля 2021 года.