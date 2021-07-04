После окончания действия соглашения на транзит газа через Украину даже простое продление контракта хоть в каком-то виде уже будет большим успехом для Киева. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина Юрий Витренко начал предупреждать о некоем газовом аналоге «будапештского меморандума», призвал не соглашаться с простым продлением договора о транзите газа через Украину и требовать более весомых компенсаций за «Северный поток-2».

Эксперт напомнил, что еще в свое первое пришествие в «Нафтогаз» Витренко говорил, что от России нужно требовать переноса точек сдачи газа на восточную границу Украины и возобновления транзита газа из Средней Азии, и тогда даже крайне антироссийски настроенный Андрей Коболев, занимавший пост главы «Нафтогаза», не соглашался с этим.

«С моей точки зрения, даже простое продление контракта хоть в каком-то виде уже будет большим успехом для Украины. Особенно если там будут содержаться какие-то приемлемые для Киева объемы транзита — хотя бы от 30 млрд кубометров. То, что говорит Витренко, — это просто шантаж. Причем неумелый: не хотелось бы употреблять «непарламентские» выражения, но это как ежика кое-чем напугать», — категоричен Марунич.

Никакого документа, обязывающего качать газ в Европу исключительно через Украину, нет и быть не может, однако точный прогноз пока делать еще рано, многое может измениться, заключил собеседник издания.

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