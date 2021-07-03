Инициатива Киева с формированием отрядов территориальной обороны не нова. Так возникала территориальная милиция при советской власти. Для тех времен это было просто гениальное решение. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин

В то время СССР находился в опасности, и нужны были подразделения, которые работают на местах, знают местное население, следят за появлением новых людей и полностью контролируют обстановку, и, видимо, Украина берет эту инициативу оттуда для того, чтобы каким-то образом контролировать территории, рассуждает специалист.

«Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий. Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты. Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа», — указал Жилин.

Собеседник издания добавил, что в случае боевых действий эти отряды не будут эффективны, поскольку они должны будут выполнять только полицейские функции, а для того чтобы вести боевые действия, нужны другая специализация и другая подготовка.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.