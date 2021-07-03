Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.
В то время СССР находился в опасности, и нужны были подразделения, которые работают на местах, знают местное население, следят за появлением новых людей и полностью контролируют обстановку, и, видимо, Украина берет эту инициативу оттуда для того, чтобы каким-то образом контролировать территории, рассуждает специалист.
«Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий. Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты. Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа», — указал Жилин.
Собеседник издания добавил, что в случае боевых действий эти отряды не будут эффективны, поскольку они должны будут выполнять только полицейские функции, а для того чтобы вести боевые действия, нужны другая специализация и другая подготовка.
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