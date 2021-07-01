Создавая отряды территориальной обороны, украинская власть формирует тем самым гражданские полицейские силы, которые будут защищать власть от возмущенного населения, считает военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.

- Александр Иванович, мы имеем дело с подготовкой к войне или это внутренние украинские разборки?

— Эта инициатива с формированием отрядов на местах не нова. Так возникала территориальная милиция при советской власти. Для тех времен это было просто гениальное решение. Наша великая страна находилась в опасности, и нужны были подразделения, которые работают на местах, знают местное население, следят за появлением новых людей и полностью контролируют обстановку. Видимо, Украина берет эту инициативу оттуда для того, чтобы каким-то образом контролировать территории.

Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий. Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты.

Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа.

- Насколько они могут быть эффективны в украинских реалиях в случае ведения боевых действий?

— Они не эффективны по одной простой причине — у них другое предназначение. Они должны будут выполнять только полицейские функции, не более того. Для того чтобы вести боевые действия, нужны другая специализация и другая подготовка. Поэтому в данном случае этот вопрос не имеет смысла. Не будут же они отрабатывать свои боевые навыки на собственном народе.

- Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех. Что Россия с точки зрения своего потенциала могла бы противопоставить альянсу в этом регионе?

— Кулеба полный подонок. Обычно я о политиках резко не высказываюсь, но я объясню свою позицию. Если бы эта особь руководствовалась интересами своей державы, она бы никогда не вела себя как шавка.

Все эти заявления о том, что «Россия провоцирует напряженность в Черном море», не стоят выеденного яйца. Разве Россия пришла к берегам США или Британии, или они приперлись в Черное море к нашим границам? Кто кого провоцирует? Разве Россия организовывала прорыв к территории Украины в Черном море, или они пытались прорываться через Керченский пролив?

В этой связи я жалею только о том, что, когда Украина позволила себе столь дерзкую провокацию, эти суденышки не были потоплены. Тогда бы и украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего.

- Тогда бы нас обвинили в неприкрытой агрессии…

— Да не надо ни на кого оглядываться. Есть же пример Израиля. Если им нужно, они прилетят, разбомбят и не будут ни на кого оглядываться. Нас в любом случае обвинили бы в агрессии. Поэтому нам надо действовать так, чтобы всех поставить на место.

- Сейчас приводится аргумент, что если бы у России не было ядерного оружия, то в безъядерной войне США и НАТО смогли бы ее одолеть. Так ли это?

— Если бы у нас не было ядерного оружия, мы бы столкнулись с колоссальной проблемой, и мы бы действительно не могли эффективно противостоять альянсу, потому что у нас несравнимые потенциалы. Россия одна, а НАТО — орган коллективной агрессии. Совокупная мощь там очень и очень большая. Поэтому в данном случае говорить о том, что мы бы могли эффективно противостоять альянсу, я бы не стал.

Да, мы бы сражались и просто так не отдали бы пяди земли, но было бы очень сложно.

Именно поэтому мы в значительной степени модернизировали средства доставки ядерного оружия. И что особенно важно отметить, мы модернизировали средства доставки до такого уровня, что мы можем достичь эффективности, сравнимой с применением ядерных боеголовок с обычными за счет колоссальной высокой точности.

Когда развалился Советский Союз, наш потенциал был слишком слаб. И они бы нас точно раздавили бы.

- Теперь по Донбассу. Если ВСУ все же развяжет войну, в каком месте им было бы удобнее наступать?

— Сложно сказать, к сожалению, я не анализировал последние данные о положении дел там. В любом случае, я думаю, что они будут действовать следующим образом. Поскольку все планирование осуществляют англосаксы, скорее всего, будет чудовищная артподготовка, и будет применена авиация. Они сделают все для того, чтобы погасить сопротивление, и только потом уже личный состав пойдет на зачистку территории.

Если, не дай Бог, это случится, то, помяните мое слово, они не будут разбирать, где больницы, где школы, где дети, а где беременные. Будут уничтожать абсолютно все.

- У нас было интервью с военным корреспондентом Дмитрием Стешиным, который полагает, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек. Насколько этот фактор имеет значение?

— Если миллион человек получат российские паспорта, ситуация несколько изменится. Россия, хочет там кто-то в Кремле или не хочет, обязана будет применить всю мощь своих вооруженных сил для защиты своих граждан. Точка. И об этом нужно предупредить лидеров не Украины, а всех мировых государств. За миллион своих граждан мы растерзаем кого угодно. И пойдем на такие шаги, что они пожалеют, что на свет родились. Для чего мы кормим и содержим вооруженные силы? Для того, чтобы они нас защищали. И они нас защитят.