Осенняя волна коронавируса на Украине неизбежна из-за распространения индийского штамма «Дельта», при которой число заболевших может быть на 40% больше, чем осенью прошлого года. Об этом 2 июля главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1»

«Мы считаем, что потенциально осенняя волна у нас была почти наивысшая за всю историю борьбы с коронавирусной болезнью… "Дельта"-штамм, как правило, вызывает на 30-40% больше госпитализаций и, соответственно, на 30-40% будет больше случаев заражений в отношении осенней волны. Это наихудший сценарий», — отметил Кузин.

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Ранее Украина изменила порядок въезда в страну лиц, прибывающих из четырех стран, в том числе, из России, в связи с распространением коронавируса штамма «Дельта», согласно которому экспресс-тест должен быть сделан на границе с Украиной.

На Украине уже фиксируются случаи заражения коронавирусом «Дельта». Местные СМИ утверждают, что первый случай зафиксировали у матери и сына, которые приехали из России.

Однако известно, что штамм «Дельта» впервые зафиксирован в Индии. При этом Украина еще до обнаружения данной разновидности коронавируса отменила запрет на прибытие на Украину пассажиров из индийских аэропортов.