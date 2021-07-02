Власти Нидерландов разрешили въезд в страну украинцам, вакцинированным от COVID-19. Об этом 1 июля в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС — Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом», — написал Кулеба.

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Ранее Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, однако одобрены были не все препараты — тем, кто вакцинировался CoronaVac, придется сдавать ПЦР-тест.