«Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС — Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом», — написал Кулеба.
Перечень признанных вакцин уже опубликован на специальной карте, размещенной на сайте МИД. Среди них препараты Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP и Sinovac.
Ранее Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, однако одобрены были не все препараты — тем, кто вакцинировался CoronaVac, придется сдавать ПЦР-тест.