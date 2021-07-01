Верховная Рада Украины хочет позволить работникам Государственного бюро расследований (ГБР) носить оружие и хранить наркотики. Депутаты приняли за основу соответствующий законопроект на очередном заседании парламента 1 июля

Иностранцы отказались участвовать в конкурсе для избрания нового главы ГБР — СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк проголосовали 226 нардепов.

Закон предлагает увеличить численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР до 2 тысяч человек. Необходимость вызвана тем, что средняя нагрузка на одного следователя в течение 2020 года составляла 105 уголовных производств.

Если проект закона будет принят, то:

• отказ работника бюро от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа будет основанием для проведения в отношении него проверки на доброчестность и мониторинга образа жизни;

• ГБР войдет в систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

• ГБР получит право хранить наркотические средства и психотропные вещества;

• работники ГБР смогут носить огнестрельное оружие;

• другие лица рядового и начальствующего состава бюро также получат право носить, хранить и использовать оружие.