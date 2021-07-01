«За» проголосовали 226 нардепов.
Закон предлагает увеличить численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР до 2 тысяч человек. Необходимость вызвана тем, что средняя нагрузка на одного следователя в течение 2020 года составляла 105 уголовных производств.
Если проект закона будет принят, то:
• отказ работника бюро от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа будет основанием для проведения в отношении него проверки на доброчестность и мониторинга образа жизни;
• ГБР войдет в систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;
• ГБР получит право хранить наркотические средства и психотропные вещества;
• работники ГБР смогут носить огнестрельное оружие;
• другие лица рядового и начальствующего состава бюро также получат право носить, хранить и использовать оружие.