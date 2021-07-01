Уроженец Одессы, российский театральный режиссер Иосиф Райхельгауз объяснил, почему на Украине процветают такие явления, как черный список для неугодных деятелей культуры из РФ. Об этом режиссер рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру

«У Украины ведь нет никаких средств, это у нас мощнейшая армия, флот, территория, мощнейшее население и так далее, у них ничего этого нет, им как-то нужно демонстрировать свою государственность, ну вот знаете, как человека когда слабого обижают, он говорит, вот подожди, я позову папу или старшего брата», — сказал Райхельгауз.

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«Лично для меня эта ситуация, ну вот как сказать, боевая, тяжелая, трагическая. У меня в Одессе на кладбище бабушка и дедушка лежат, почти с каждым домом там что-то связано, я провел там свою юность, я играл там в «Театре юного глядача», я уехал, правда, оттуда в 17 лет, но все равно это родина, жалко, обидно. Можно искать виновных, но что толку», — сказал режиссер.

Райхельгауз уточнил, что хоть он и не согласен с таким решением украинских властей, но все же не ездил в Крым, чтобы сохранить за собой право посещать родную Одессу. Туда он собирается и в ближайшее время, получится это или нет, пока не известно. По словам Райхельгауза перед каждым визитом на Украину он делает соответствующие запросы, чтобы узнать, пустят ли его.

«То есть логика запретов Украины в том, что они пытаются таким образом ответить на их понимание наших взаимоотношений, логика есть, но для меня она неубедительна», — заключил режиссер.

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С полным интервью театрального режиссера Иосифа Райхельгауза можно ознакомиться здесь.