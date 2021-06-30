Украинские пограничники не пустили в страну российского актера и телеведущего Оскара Кучеру и запретили ему приезжать на Украину в ближайшие три года. Об этом сообщает агентство «Укринформ»

Гордон заявил, что Пугачева рассталась с Киркоровым из-за вопроса принадлежности Крыма © Открытые источники

«Пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства», - говорится в сообщении погранслужбы.

Имя очередного фигуранта черного списка опубликовал «Укринформ», по данным агентства, речь идет об Оскаре Кучере. Также известно, что в погранслужбе готовят предложение об аннулировании его вида на жительство.

На данный момент на официальном сайте Министерства культуры, где ведется тот самый черный список, фамилии Кучеры пока не появилось.

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К слову, у Кучеры на Украине были запланированы выступления. О них еще в середине июня написал в социальных сетях бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко. Неонациста возмутило, что артисту, гастролировавшему в Крыму, до сих пор не запретили въезд, что он и потребовал сделать Службу безопасности.

Примечательно, что выступать актер должен был в Одесской областной филармонии в рамках литературно-драматического проекта «Я не умею плакать».

*Деятельность организации запрещена в РФ.