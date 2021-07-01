Мерить многовекторную политику постсоветских государств по единым лекалам было бы методологически неверно. В разных концах бывшего СССР эти процессы протекают по-разному. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

Что касается Армении, то когда Никол Пашинян приходил к власти, Ереван пытался проводить комплиментарную политику (соединять, а не разъединять), по которой взаимоотношения с Россией не должны были мешать хорошим отношениям с Западом и наоборот, отметил Искандарян.

Где-то это получалось, где-то нет, но после второй Карабахской войны в сфере безопасности Армения еще теснее стала взаимодействовать с Россией, поскольку безопасность НКР обеспечивают именно российские миротворцы, заключил собеседник издания.

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