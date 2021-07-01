«Предположим, в Центральной Азии Европы как субъекта просто нет, зато там есть Китай. У нас, на Южном Кавказе, — Турция очень серьезный игрок, иногда Иран. В так называемом западном СНГ — это Евросоюз, иногда это Польша, иногда это Румыния, иногда скандинавские страны. Все очень по-разному», — указал эксперт.
Что касается Армении, то когда Никол Пашинян приходил к власти, Ереван пытался проводить комплиментарную политику (соединять, а не разъединять), по которой взаимоотношения с Россией не должны были мешать хорошим отношениям с Западом и наоборот, отметил Искандарян.
Где-то это получалось, где-то нет, но после второй Карабахской войны в сфере безопасности Армения еще теснее стала взаимодействовать с Россией, поскольку безопасность НКР обеспечивают именно российские миротворцы, заключил собеседник издания.
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