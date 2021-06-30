Американский ракетный эсминец USS Ross принимающий участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, не выдвигается в сторону Крыма и находится в порту Одессы. Об этом 29 июня сообщили Военно-морские силы США в официальном Twitter маневров

Руслан Бизяев: Провокация с эсминцем — начало старой доброй Большой игры © Facebook, Руслан Бизяев

Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, якобы начал движение в направлении Крыма.

В акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze, «и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации».