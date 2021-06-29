«За» соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов.
В документе предлагается увеличить количество военнослужащих на 11 тысяч, доведя общую численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 261 тысячи человек. Из общей численности ВСУ количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч человек.
Для реализации проекта только в 2022 году необходимо 2,5 млрд гривен бюджетных средств.
Как утверждается в сопроводительной записке, принятие закона позволит решить задачи по совершенствованию и функционированию территориальной обороны на общегосударственном, региональном и местном уровнях, а также развертыванию комплексной и системной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.