Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил. Трансляцию заседания 29 июня вел телеканал «Рада»

«За» соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов.

В документе предлагается увеличить количество военнослужащих на 11 тысяч, доведя общую численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 261 тысячи человек. Из общей численности ВСУ количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч человек.

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Как утверждается в сопроводительной записке, принятие закона позволит решить задачи по совершенствованию и функционированию территориальной обороны на общегосударственном, региональном и местном уровнях, а также развертыванию комплексной и системной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.