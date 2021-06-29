Украинский «Национальный музей Революции достоинства» (т.н. музей Майдана) запланировал 30 июня провести торжественное мероприятие, посвященное восьмидесятилетию провозглашения «Акта восстановления Украинского государства», в котором говорится о тесном сотрудничестве Украины и гитлеровской Германии

Афишу музея опубликовал 29 июня на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«З0 июня в музее Майдана произойдет очень любопытное мероприятие — празднование 80-й годовщины "провозглашения акта восстановления Украинского государства"», — написал политик.

Он также опубликовал копию данного акта, провозглашенного сотрудничавшей с Третьим рейхом Организацией украинских националистов, призвав обратить особое внимание на третий пункт документа.

«Обновленная Украинская держава будет тесно содействовать с Национал-Социалистической (нацистской — ред.) Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новое мироустройство и помогает украинскому народу освободиться от московской оккупации», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что украинская армия выступает союзником немецко-фашистской армии.