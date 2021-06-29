Верховная Рада одобрила законопроект №3711-д, который требовали принять послы стран G7 и представительство ЕС на Украине. Согласно документу, решающую роль в определении состава Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут играть иностранные эксперты. Трансляцию заседания 29 июня вел телеканал «Рада»

Послы ЕС и «Большой семерки» потребовали от Зеленского реформировать коррумпированную судебную систему ради инвестиций © CC0, Pixabay Владимиру Зеленскому, подписанное послами «Большой семерки» и представителем Евросоюза на Украине, датируется 15 июня. Сканы части данного письма опубликовал утром 29 июня телеграм-канал «Шептун».

В документе содержались требования предоставить право выбирать состав ВСП и ВККС иностранным экспертам, что фактически означает передать контроль над судебной системой Украины другим государствам. Это и было исполнено украинскими депутатами.

«Вчера все так пафосно говорили о суверенитете, а только что слили суды под международников. Наши представители, представители Украины, в конкурсных комиссиях просто не нужны. С Днем Конституции вас, коллеги», — заявил депутат Верховной Рады Макс Бужанский в своем ТГ-канале, комментируя итоги голосования.

По его словам, последствия данного решения для страны будут крайне тяжелыми, а украинским представителям останется только «приносить кофе, подавать круассаны, заказывать билеты на футбол» иностранцам.