Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, который не раз был замечен в столкновениях, подрался со своим коллегой по фракции Александром Куницким. Об этом 29 июня сообщил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram

«Кум (Андрея) Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН (Александра) Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков», — написал Дубинский.

Пьяная драка государственного масштаба. Как на Украине один человек всполошил власть и оппозицию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тищенко ранее подрался с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой возле трибуны Рады, с которой депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится тогда, когда «народ расстреляет» фракцию ОПЗЖ.

Куницкий уже обнародовал фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам. Украинские СМИ сообщали, что Тищенко замешан в схеме с взятками.