Сотрудники милиции пришли к женщине домой из-за развешенных на ее окне бело-красно-белых сердечек. Обыски квартиры продолжались около трех часов, в результате были изъята вся техника и сами сердечки.
Хомич осудили на 15 суток по части 1 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).
Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающее флаг Белорусской ССР. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в КоАП, согласно которым за использование данной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.