В Белоруссии арестовали 59-летнюю пенсионерку Наталью Хомич за несанкционированный пикет с использованием украшений на окне. Об этом 28 июня сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

В Белоруссии учителю дали срок за надругательство над гимном © Santa Fe Relocation Services / flickr

Хомич осудили на 15 суток по части 1 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающее флаг Белорусской ССР. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в КоАП, согласно которым за использование данной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.