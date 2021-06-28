Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал на Украине уже несколько концертов. Местные националисты атаковали его поклонников как на первом, так и на втором мероприятии, что проходило в клубе Stereo Plaza. Об этом на днях сообщила газета «КП в Украине»

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Между тем, отметили местные СМИ, наличие праворадикальных активистов у Stereo Plaza не помешало артисту собрать в клубе аншлаг.

«Желающих попасть на концерт куда больше, чем противников Басты. Народ готов даже покупать билеты с рук по цене от 3 тысяч гривен (8 тыс. руб.). P.S.: парковка тоже радует цены — 600 гривен за место (почти 1600 руб.)», — рассказали журналисты.

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Буквально на днях, перед выступлением Басты на Украине, в Службе безопасности страны (СБУ) заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. Однако в Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заслужил», так как больше не ездил в Крым.

Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.