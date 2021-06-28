Перед клубом националисты кричали «Крым — Украина, Баста — оккупант», а также развесили плакаты с надписями «Баста — русня», «Баста финансирует российскую армию», «Баста — путинская шестерка».
Между тем, отметили местные СМИ, наличие праворадикальных активистов у Stereo Plaza не помешало артисту собрать в клубе аншлаг.
«Желающих попасть на концерт куда больше, чем противников Басты. Народ готов даже покупать билеты с рук по цене от 3 тысяч гривен (8 тыс. руб.). P.S.: парковка тоже радует цены — 600 гривен за место (почти 1600 руб.)», — рассказали журналисты.
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Буквально на днях, перед выступлением Басты на Украине, в Службе безопасности страны (СБУ) заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. Однако в Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заслужил», так как больше не ездил в Крым.
Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.