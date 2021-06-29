В Минске суд приговорил учительницу музыки 1995 года рождения к одному году ограничения свободы за надругательство над гимном страны. Об этом 28 июня сообщило агентство belta.by

Киевских школьников заставили ежедневно петь гимн страны © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год.

Ранее в Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров» во время хоккейного турнира. Организаторы MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии.