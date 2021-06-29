Она изменила оригинальный текст официальной песни, после чего опубликовала «новый» в соцсети, чтобы «продемонстрировать другим гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам».
Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год.
Ранее в Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров» во время хоккейного турнира. Организаторы MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии.