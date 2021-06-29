Первая мировая война (1914-1918) — первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств (2/3 населения земного шара). Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав — Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта.
Эксперт отметил, что у Александра II была возможность не вступать в русско-турецкую войну 1877-1878 годов, тем более что Россия к ней была не готова, но ему пришлось вступить в эту войну под давлением общественного мнения, которое требовало защитить православных братьев-болгар от турецкой резни.
«Аналогичным образом развивались и события в 1914 году. Народ испытывал огромный патриотический подъем, требовал защитить сербов от покушения австрийцев, требовал наказать германцев за их неправильную политику. В этих условиях воздержаться или избежать вступления в боевые действия было очень сложно», — считает Ищенко.
Политолог напомнил, что Николай II до конца пытался избежать войны, переписывался с кайзером Вильгельмом, говоря о том, что Россия не хочет воевать, но в Берлине считали, что необходимо воевать сейчас, потому что Германия имеет военно-техническое преимущество, которое рискует улетучится через пару лет.
В Германии считали, что можно проскочить через это окно возможностей, но у них этого не получилось, заключил собеседник издания.