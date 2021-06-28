По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в июле на Украине составит 20-25 градусов тепла, в Карпатах — 16-18 градусов.
При этом большинство регионов в июле ждет температура от 27 до 32 градусов, а в последнюю неделю месяца — 33-35 градусов. В середине июля воздух на юге и востоке Украины прогреется до 40 градусов.
По данным Укргидрометцентра, в июле есть большая вероятность ливней с грозами, из-за непогоды могут быть обесточены населенные пункты. Также есть опасность подтопления и размывания дорог.
Ожидается, что месячное количество осадков составит 34-91 мм (в Карпатах и местами на Прикарпатье — до 155 мм).
Кроме того, синоптики предупредили, что украинцев ждут так называемые тропические ночи с температурой 20 градусов. Они отметили, что такая жара является большой тепловой нагрузкой на организм.