В июле украинцев ждет тропическая жара и грозовые ливни, которые могут принести разрушительные последствия. Об этом рассказали синоптики в комментарии изданию «Сегодня» 28 июня

По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в июле на Украине составит 20-25 градусов тепла, в Карпатах — 16-18 градусов.

При этом большинство регионов в июле ждет температура от 27 до 32 градусов, а в последнюю неделю месяца — 33-35 градусов. В середине июля воздух на юге и востоке Украины прогреется до 40 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в июле есть большая вероятность ливней с грозами, из-за непогоды могут быть обесточены населенные пункты. Также есть опасность подтопления и размывания дорог.

Непогода и политика. Чему нас учит разгул стихии в Крыму и на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, синоптики предупредили, что украинцев ждут так называемые тропические ночи с температурой 20 градусов. Они отметили, что такая жара является большой тепловой нагрузкой на организм.