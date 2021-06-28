В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Европейским союзом о пяти «безвизах» в разных сферах. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на днях на своей странице в Facebook

Промышленный безвиз для Украины. Виден ли свет в конце туннеля? © AP, Michael Probst

«Промышленный безвиз» (соглашение АСАА) — это определение системы технического регулирования и оценки в соответствии с европейской.

«Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год», — отметил Шмыгаль.

«Авиационный безвиз» (соглашение об Общем авиационном пространстве) — это либерализация допуска авиакомпаний на внутренние рынки.

«Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписана уже в этом году», — заявил премьер.

«Таможенный безвиз» — это присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS, обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы.

«А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощения работы таможни для белого бизнеса», — написал глава Кабмина, добавив, что уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции.

«Энергетический безвиз» — это отделение от энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E.

«Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году», — сказал Шмыгаль.

«Цифровой безвиз» — это присоединения к цифровому рынку ЕС. По словам главы правительства Украины, в 2020 году Минцифры разработало дорожную карту интеграции в такой рынок.