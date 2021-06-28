«Любой армии нужно бояться, потому что она вооружена. Бандита с ножом на улице тоже надо бояться», — сказал Сивков.

Крупнейшие подрывы военных складов: Украина, Россия, мир
Крупнейшие подрывы военных складов: Украина, Россия, мир
© AP, Efrem Lukatsky
При этом он отмечает, что Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины фактически уничтожен и способен лишь ремонтировать поврежденную технику, так как серьезных разработок новых вооружений в стране не ведется, нет и производственных мощностей для выпуска новой техники.

Поставки же американских вооружений на Украину приведут к их продаже коррумпированными украинскими военными республикам Донбасса, после чего это оружие окажется на изучении в России, констатировал эксперт.

Интервью Сивкова можно прочитать на нашем сайте. 