Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру сравнил вооруженные силы Украины с вооруженным грабителем

«Любой армии нужно бояться, потому что она вооружена. Бандита с ножом на улице тоже надо бояться», — сказал Сивков.

Крупнейшие подрывы военных складов: Украина, Россия, мир © AP, Efrem Lukatsky

Поставки же американских вооружений на Украину приведут к их продаже коррумпированными украинскими военными республикам Донбасса, после чего это оружие окажется на изучении в России, констатировал эксперт.

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