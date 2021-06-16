Учения НАТО на территории Украины предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у российской границы, Россия эту угрозу пытается нейтрализовать контрразвёртыванием своих сил, считает доктор военных наук Константин Сивков

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.

- Константин Валентинович, так ли сегодня слаб украинский ВПК, и действительно ли США и НАТО отказываются предоставлять Украине новейшие образцы вооружения из-за высокого уровня коррупции?

— ВПК Украины фактически уничтожен. Там мало осталось возможностей. Единственное, что они могут, — просто ремонтировать ранее поврежденную технику. У них нет серьезных разработок чего-то нового, да и производиться это не может.

Уровень коррупции на Украине действительно заоблачный, поэтому, скажем, поставки новых американских образцов оружия может означать только одно, что сначала они окажутся на территории ДНР/ЛНР, а затем на территории РФ. Украинские военные неоднократно торговали своим оружием с ополченцами, поскольку они не считают нужным сражаться за проворовавшуюся насквозь действующую украинскую власть.

- Нужно ли ее бояться, если она такая слабая?

— Любой армии нужно бояться, потому что она вооружена. Бандита с ножом на улице тоже надо бояться.

- Почему, на ваш взгляд, сегодня не прекращается дискуссия вокруг формального членства Украины в НАТО, если она и так находится в зоне влияния Америки?

— Потому что формальное включение Украины в НАТО будет означать, что на территории Украины будут безо всяких согласий кого-либо размещаться военные базы? Нам это зачем?

- В этом году на Украине проведут несколько крупных учений НАТО, по сценарию которых Россия объявлена врагом. Чем мы на это можем ответить, и нужно ли готовить целенаправленный ответ?

— Эти учения несут угрозу для России в том плане, что в настоящее время американская стратегия предполагает использование украинских сил спецопераций на территории России. Во-вторых, эти учения предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у наших границ. Мы эту угрозу пытаемся нейтрализовать контрразвёртыванием своих сил.

- Командир бригады «Восток» Ходаковский ранее говорил, что ВСУ будет достаточно пройти мимо Горловки, Макеевки или Новоазовска и, воспользовавшись тем, что в тыловых районах ДНР/ЛНР нет сколько-нибудь значимых воинских формирований, выйти на границу, чтобы помешать России вмешаться. Насколько этот сценарий актуален?

— Что значит «нет значимых воинских формирований»? Они там есть. И бронетехники там достаточно, и вооружения там достаточно. Что касается сценария с выходом на границу, то он возможен. Но надо иметь в виду, что Ходаковский является выходцем из МВД и оперативно значимого боевого опыта не имеет. Поэтому он не обладает достаточной подготовкой, чтобы делать такие выводы.

- В целом, как считаете, какое из направлений для России сейчас наиболее опасно и что нужно сделать для нейтрализации этих рисков?

— Наибольшую угрозу представляет западное направление. Для укрепления нужно наращивать там собственные силы, что и делается.