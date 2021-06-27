Кандидаты в канцлеры Германии заявили, что готовы прекратить поставки газа через трубопровод «Северный поток-2», если Россия нарушит свои обязательства перед Украиной. Такое заявление прозвучало во время дискуссии кандидатов на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW 26 июня

Германия не откажется от «Северного потока – 2» ради Украины — МИД ФРГ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Армин Лашет, кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок.

По словам Лашет, была согласована позиция относительно того, что «Северный поток-2» не должен работать за счет Украины.

«Если президент [РФ Владимир] Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, газопровод можно остановить в любое время — даже тогда, когда газопровод будет готов — ведь тогда основа для бизнеса отпадет», — сказал он.

Его оппонентка на предстоящих выборах Бербок заявила, что проекту вообще не надо было давать ход.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от «Северного потока-2» ради того, чтобы «надавить» на Россию в украинском вопросе.