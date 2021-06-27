В мероприятии приняли участие кандидат от ХДС Армин Лашет, кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок.
По словам Лашет, была согласована позиция относительно того, что «Северный поток-2» не должен работать за счет Украины.
«Если президент [РФ Владимир] Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, газопровод можно остановить в любое время — даже тогда, когда газопровод будет готов — ведь тогда основа для бизнеса отпадет», — сказал он.
Его оппонентка на предстоящих выборах Бербок заявила, что проекту вообще не надо было давать ход.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от «Северного потока-2» ради того, чтобы «надавить» на Россию в украинском вопросе.