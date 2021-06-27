Россия должна опасаться близости НАТО у своих границ, чем короче подлетное время ракет, тем больше у Альянса соблазна применить ядерное оружие. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: США создают юридические предпосылки для окончательной оккупации Украины © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

В США существует концепция молниеносного удара, смысл которой заключается в том, чтобы в ночь с субботы на воскресенье или на праздники нанести тайный удар и уничтожить весь район Барвихи, где в этот момент будет находиться президент и министр обороны, чтобы таким образом обезглавить всю армию, пояснил эксперт.

«Такой план безусловно существует. И чем короче подлетное время ракет, тем больше соблазна такой план осуществить», — подчеркнул Марков.

Доводы о том, что Украина настолько коррумпирована, что даже американцы боятся разместить там свои войска, — это ложь. Иногда самообман, но чаще всего — ложь. США привыкли работать с коррумпированными режимами по всему миру, заключил собеседник издания.

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