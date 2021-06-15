Россия должна опасаться близости НАТО у своих границ. Чем короче подлетное время ракет, тем больше у Альянса соблазна применить ядерное оружие, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

Президент США Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отмечал, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

- Сергей Александрович, это повышение ставок в ответ на слова Владимира Путина об опасности НАТО на Украине или Альянс всерьез готов принять Украину в свои ряды?

— Я полагаю, что НАТО не собирается включать Украину в свои ряды в полном объеме и предоставлять ей соответствующие права. Украина будет получленом НАТО. То есть она будет страной второго сорта, у которой не будет прав, а будут только обязанности.

План в отношении Украины заключается в том, что она никогда не получит суверенитет, что она будет геополитической полуколонией и что управлять ею будет хунта, которая назначается спецслужбами стран НАТО. Называться это будет не «членством НАТО», а «вечным ПДЧ».

В этом плане ее можно сравнить с Турцией, которую на протяжении 30 лет держали в качестве кандидата в члены Евросоюза и таким образом контролировали ее, пока Турция не взбрыкнула и не стала более независимой.

Для России это означает наличие угрозы. Поскольку у Украины будут только обязанности, то инфраструктура НАТО будет развернута на оккупированной территории Украины. Ситуация этой геополитической оккупации тоже будет сохраняться, когда министр обороны назначается Пентагоном, глава СБУ — аппаратом ЦРУ, а глава МВД — Госдепом.

- Почему же тогда столько дискуссий возникло именно вокруг формального членства в НАТО? Ведь, грубо говоря, Америка и так может разместить свои ракеты на Украине, а Россия может разместить ракеты в ДНР/ЛНР.

— Во-первых, они хотят подвесить Украине большую морковку. Во-вторых, Америка — страна юристов, и они создают юридические предпосылки для этой геополитической оккупации. Когда Украина приобретет статус «ПДЧ НАТО», все Вооруженные силы Украины будут подчинены НАТО уже формально. Сейчас они подчинены фактически, но формально независимы. А США хотят, чтобы была создана правовая и юридическая база для оккупации и потери суверенитета.

- Осознает ли руководство Украины риски для всей этой ситуации?

— Руководство Украины состоит из людей, которые утверждены в своих должностях оккупантами только при условии, что они согласны с любыми действиями оккупанта. Это то же самое, что спрашивать старосту украинской деревни, оккупированной немцами, о том, что он думает о геополитических рисках, связанных с этой оккупацией. Что прикажут, то и будет делать.

Зеленский является президентом Украины, но он не является главой Украины. Главой Украины является неизвестный нам штаб внешнего управления, созданный спецслужбами США, Британии и Польши.

- Так деревенские старосты наверняка боялись, что вернутся наши и всех накажут…

— Конечно, украинское руководство этого очень боится. Поэтому оно соглашается, чтобы их хозяева постоянно усиливались, и молятся на то, чтобы они были сильнее. Как бургомистры молились, чтобы Красная армия не вернулась и немецкая оккупация продолжилась, так и большая часть украинского руководства молятся на то, чтобы геополитическая оккупация не прекращалась.

Если у Зеленского еще была надежда, что у него получится обмануть оккупанта и выйти на мир, то ситуация показала, что ему это не удалось, и ему пришлось взять на себя ответственность за новые военные преступления. Если Украина вернет себе суверенитет, Зеленский пойдет под суд.

- Есть такой аргумент, что Америке невыгодно усиливать свое военное присутствие на Украине из-за высокого уровня коррупции в украинской армии, когда, условно говоря, «Джавелины» будут проданы ополченцам. Насколько он состоятелен?

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

Вторая линия заключается в том, что не надо ничего делать, что Украина рухнет сама и что они сами приползут к нам на коленях. Эта линия является пропагандистским обеспечением сдачи Украины врагу.

Доводы о том, что Украина настолько коррумпирована, что даже американцы боятся разместить там свои войска, — это ложь. Иногда самообман, но чаще всего — ложь. Раньше было много анекдотов о том, что для того, чтобы развалить НАТО, нужно сделать польских генералов интендантами. Польша в НАТО уже более 20 лет, и никаких проблем для НАТО она не представляет.

То же самое и с Украиной. Американцы привыкли работать с предельно коррумпированными элитами в разных частях мира.

- Я еще наткнулся на такой аргумент, что буферные зоны были актуальны только в 20-м веке, но сейчас, в условиях современных технологий, близость стран НАТО к России должна вызывать озабоченность именно у стран НАТО, потому что нашим ракетам к ним лететь ближе. Так все-таки, нужно ли нам опасаться близости натовских ракет у своих границ или мы к этому привыкли?

— Нам обязательно нужно опасаться этих ракет, потому что в США существует концепция молниеносного удара, смысл которой заключается в том, чтобы в ночь с субботы на воскресенье или на новогодние праздники, условно говоря, нанести тайный удар и уничтожить весь район Барвихи, где в этот момент будет находиться Путин и министр обороны, чтобы таким образом обезглавить всю армию. Такой план безусловно существует. И чем короче подлетное время ракет, тем больше соблазна такой план осуществить.