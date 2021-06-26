То, что декоммунизация грядёт, показала, как бы это ни было смешно, именно Коммунистическая народная партия Казахстана. На прошедшем 11 ноября 2020 года XV Внеочередном съезде КНПК было принято решение о переименовании Коммунистической народной партии Казахстана в Народную партию Казахстана с внесением соответствующих изменений в устав и программу партии, пояснил эксперт.
«Данное решение было обосновано желанием расширить электоральную поддержку партии перед выборами в Мажилис Парламента Республики Казахстан, которые прошли 10 января 2021 года. То есть уже знали, что грядёт зачистка, и вовремя перекрасились», — констатировал Гусев.
Национальной идеологии нет, экономика не радует, и поэтому нужно отвлечь население от протестных настроений именно поиском врага, который «не дал нам стать процветающими, как Эмираты», заключил собеседник издания.
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