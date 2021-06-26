Олег Гусев: Украина может предложить Казахстану только комплекс жертвы
Олег Гусев: Украина может предложить Казахстану только комплекс жертвы
© Олег Гусев
То, что декоммунизация грядёт, показала, как бы это ни было смешно, именно Коммунистическая народная партия Казахстана. На прошедшем 11 ноября 2020 года XV Внеочередном съезде КНПК было принято решение о переименовании Коммунистической народной партии Казахстана в Народную партию Казахстана с внесением соответствующих изменений в устав и программу партии, пояснил эксперт.

«Данное решение было обосновано желанием расширить электоральную поддержку партии перед выборами в Мажилис Парламента Республики Казахстан, которые прошли 10 января 2021 года. То есть уже знали, что грядёт зачистка, и вовремя перекрасились», — констатировал Гусев.

Национальной идеологии нет, экономика не радует, и поэтому нужно отвлечь население от протестных настроений именно поиском врага, который «не дал нам стать процветающими, как Эмираты», заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

 

 