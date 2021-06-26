Политизация массового голода 30х годов является частью программы по декоммунизации Казахстана, которая нужна властям для того чтобы объяснить все беды страны «миной замедленного действия», заложенной в годы советской власти. Об этом рассказал член Союза журналистов РК Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Украина может предложить Казахстану только комплекс жертвы © Олег Гусев

«Данное решение было обосновано желанием расширить электоральную поддержку партии перед выборами в Мажилис Парламента Республики Казахстан, которые прошли 10 января 2021 года. То есть уже знали, что грядёт зачистка, и вовремя перекрасились», — констатировал Гусев.

Национальной идеологии нет, экономика не радует, и поэтому нужно отвлечь население от протестных настроений именно поиском врага, который «не дал нам стать процветающими, как Эмираты», заключил собеседник издания.

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