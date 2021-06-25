Руководство Украины состоит из людей, которые утверждены в своих должностях оккупантами только при условии, что они согласны выполнять любые приказы. Их мнение о рисках пребывания страны в НАТО никого не волнует. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Эксперт пояснил, что это было бы тем же самым, спрашивать старосту украинской деревни, оккупированной нацистами, о том, что он думает о геополитических рисках, связанных с нападением на Советский Союз.

«Зеленский является президентом Украины, но он не является главой Украины. Главой Украины является неизвестный нам штаб внешнего управления, созданный спецслужбами США, Британии и Польши», — указал Марков.

В то же время, по его словам, Зеленский и другие представители украинского руководства боятся повторить судьбу казненных за измену Родине коллаборационистов, и они молятся на то, чтобы США и Запад были как можно сильнее.

У Зеленского еще была надежда, что у него получится обмануть оккупанта и выйти на мир, то ситуация показала, что ему это не удалось, и ему пришлось взять на себя ответственность за новые военные преступления, и если Украина вернет себе суверенитет, Зеленский пойдет под суд, заключил собеседник издания.

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