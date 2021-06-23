На Украине более оптимистично оценивают перспективы нового туристического сезона по сравнению с сезоном 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, передает УНИАН 23 июня

По ее словам, оживлению городского туризма на Украине в этом году поспособствует поток туристов из Саудовской Аравии, так как в июне этого года компания Flynas запустила первые прямые рейсы из Эр-Рияда в Киеве.

«В нынешнем году не все так плохо… В 2020 году отели в городах пострадали значительно больше, потому что иностранные туристы не приезжали. Сейчас в Киеве много туристов из Саудовской Аравии, позже появятся рейсы из этой страны во Львов и Одессу. Сейчас наше задание — работать с новыми туристическими рынками, куда приедут именно городские туристы», — сказала Олеськив.

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А вот морские и горные курорты страны привлекают в основном украинцев.

«Морские побережья и горы — это 90% украинские туристы. В прошлом году люди в основном путешествовали по Украине. В этом году многие страны уже открыли свои границы, но все равно много людей выбирают именно украинские курорты. Мы считаем, что в последующие годы спрос будет только расти», — отметила Олеськив.

Кроме того, госагентство планирует развивать на украинских курортах четырех-и пятизвездочные отели, а не просто базы отдыха. По мнению Олеськив, украинцы привыкли отдыхать в Турции и Египте и «не привыкли селиться в домах, где душ находится на улице».

По данным Нацбанка Украины, в 2020 году наибольшее сокращение доходов произошло в туристической и гостиничной отраслях, а также в отрасли пассажирских перевозок.