По ее словам, оживлению городского туризма на Украине в этом году поспособствует поток туристов из Саудовской Аравии, так как в июне этого года компания Flynas запустила первые прямые рейсы из Эр-Рияда в Киеве.
«В нынешнем году не все так плохо… В 2020 году отели в городах пострадали значительно больше, потому что иностранные туристы не приезжали. Сейчас в Киеве много туристов из Саудовской Аравии, позже появятся рейсы из этой страны во Львов и Одессу. Сейчас наше задание — работать с новыми туристическими рынками, куда приедут именно городские туристы», — сказала Олеськив.
По оценкам Ассоциации отелей и курортов Украины, туристы из Саудовской Аравии уже занимают 25-30% мест в отелях.
А вот морские и горные курорты страны привлекают в основном украинцев.
«Морские побережья и горы — это 90% украинские туристы. В прошлом году люди в основном путешествовали по Украине. В этом году многие страны уже открыли свои границы, но все равно много людей выбирают именно украинские курорты. Мы считаем, что в последующие годы спрос будет только расти», — отметила Олеськив.
Кроме того, госагентство планирует развивать на украинских курортах четырех-и пятизвездочные отели, а не просто базы отдыха. По мнению Олеськив, украинцы привыкли отдыхать в Турции и Египте и «не привыкли селиться в домах, где душ находится на улице».
По данным Нацбанка Украины, в 2020 году наибольшее сокращение доходов произошло в туристической и гостиничной отраслях, а также в отрасли пассажирских перевозок.