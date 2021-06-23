«Ну а что? Круши, ломай. Сгорел забор — гори и хата. Правда, чем эта война закончится… Ну, такое. Будет на совести Гончаренко», — сказал Шевченко.
В среду, 23 июня, в Раде зарегистрировали законопроект, призывающий полностью разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Одним из авторов выступил Гончаренко.
Проект закона предусматривает полную остановку дипотношений с соседней страной, непризнание на официальном уровне Александра Лукашенко президентом республики, предложение белорусам политической, экономической, финансовой помощи и упрощение визового режима.