Внефракционный нардеп Украины Евгений Шевченко предложил коллеге от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко не мелочиться с разрывом дипломатических отношений с Белоруссией, а сразу объявить ей войну. Он сказал об этом в комментарии Vesti.ua 23 июня

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