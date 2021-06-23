Иностранные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по назначению директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 23 июня сообщает «РБК-Украина»

«Процесс избрания полноценного директора ГБР не смог даже стартовать. Хотя конкурсная комиссия уже полгода как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу… Не хватает лишь «иностранных экспертов». Их должен назначить Кабинет министров по представлению международных организаций (Интерпол, Европол, Greco, ЕБРР, FATF и другие)», — говорится в сообщении.

ГБР проводит обыски в Министерстве юстиции Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению главы правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского, перспектив, чтобы в ближайшее время квота иностранцев была заполнена, нет. Он отметил, что создание и деятельность ГБР для иностранных экспертов не является приоритетом. Кроме того, по его словам, они заявили, что их мандат на Украине не предусматривает участия в таких комиссиях.

Парламентарий отметил, что конкурсная комиссия могла бы начать работу без иностранцев, но тогда решения, скорее всего, будут раскритикованы, а результаты отбора — восприняты с недоверием.

В декабре 2019 года после череды скандалов, в том числе связанных с прослушиванием рабочего кабинета, был уволен директор ГБР Роман Труба. В сентябре 2020 года Алексея Сухачева назначили исполняющим обязанности директора ГБР.