Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 июня прибыла на Украину с официальным визитом. Об этом замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в своем Twitter

«Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину», — написал он.

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии — Столтенберг © president.gov.ua Владимира Зеленского уточнили, что все официальные мероприятия и встречи пройдут 23 июня.

«Двадцать третьего июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая будет находиться в Украине с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Главы государств пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.

Также в Киеве у президента Грузии запланированы встречи на высшем уровне: с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Зурабишвили будет сопровождать делегация, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти.

Ранее Шмыгаль посетил Грузию с официальным визитом. Тогда сторонами было принято решение, что Украине и Грузии нужно большее сближение во всех аспектах жизнедеятельности. Однако основной упор на то, что сближает две страны, нужно делать на европейские устремления, вступление в НАТО и развитие экономических связей.