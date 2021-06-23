Президент США Джо Байден выдвинул президента и гендиректора Фонда США-Россия Селесту Валландер на пост помощницы министра обороны по вопросам международной безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома 22 июня

Байден забыл имя министра обороны США и название Пентагона © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Помощник главы Минобороны по вопросам международной безопасности — одна из последних должностей, оставшихся во внешней политике. Замминистра обеспечивает доведение политических императивов Пентагона к сведению иностранных правительств, а также помогает одобрять продажу оружия и управлять отношениями с иностранными военными.

Волландер занимала должности специального помощника президента и старшего директора по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности, а также зампомощника министра обороны по России / Украине / Евразии.

По словам экс-чиновницы Пентагона Мишель Флурнуа, Волландер имеет глубокий политический опыт в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список одаренного менеджера и лидера.

Назначение Волландер на эту высокую должность потребует утверждения Сенатом.