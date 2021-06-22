Эксперт пояснил, что в Прибалтике государственная власть этих стран не в состоянии без внешней поддержки адекватно управлять вверенными им территориями, обеспечивать их экономическое развитие, безопасность и внутриполитическую стабильность.
«Это ровно то же самое, что происходит на Украине. Просто на Украине процесс разрушения дальше зашел. Прибалтийские государства поменьше, народа там поменьше, сохранять систему управления там проще, и процессы разрушения там не так заметны», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что в 2013-2014 годах процесс распада Украины можно было остановить и развернуть, включив ее в нормальную интеграционную евразийскую схему, чтобы она встала на пусть развития, но сейчас это уже невозможно, так как те украинские предприятия, которые тогда могли работать, сегодня уже уничтожены, а вместо них работают другие.