Российский лидер подчеркнул, что перед многими странами поставили ультиматум — быть с Западными коллегами или с РФ, и именно такая политика с элементами агрессии и привела к трагедии, произошедшей на Украине.
Путин также сообщил, что взаимное недоверие в европейских странах произошло из-за расширения влияния Североатлантического альянса на восток. По словам президента, вступление в НАТО бывших советских республик не оправдало надежды на «континент без разделительных линий».
«Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», — сказал Путин.
Глава Кремля напомнил, что тогда действующий президент Украины Виктор Янукович готов был выполнить все требования, выдвинутые ему оппозицией, поэтому причина организации антиконституционного вооруженного переворота в украинском государстве остается непонятной.
Ранее президент России заявил, что у Кремля есть единственное обязательство в отношении Украины, и оно заключается в выполнении Минских соглашений.