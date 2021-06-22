Президент России Владимир Путин заявил о том, что виновниками государственного переворота на Украине в 2014 году являются США и Европа. Об этом он написал в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной в немецкой газете Die Zeit 22 июня

Куликов объяснил, в каком случае Путин встретится с Зеленским © кадр из видео Украина.ру

Путин также сообщил, что взаимное недоверие в европейских странах произошло из-за расширения влияния Североатлантического альянса на восток. По словам президента, вступление в НАТО бывших советских республик не оправдало надежды на «континент без разделительных линий».

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», — сказал Путин.

Глава Кремля напомнил, что тогда действующий президент Украины Виктор Янукович готов был выполнить все требования, выдвинутые ему оппозицией, поэтому причина организации антиконституционного вооруженного переворота в украинском государстве остается непонятной.

Ранее президент России заявил, что у Кремля есть единственное обязательство в отношении Украины, и оно заключается в выполнении Минских соглашений.