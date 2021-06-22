Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал в Instagram 21 июня, при каких условиях развивается цитокиновый шторм у заразившихся коронавирусом и как с ним бороться

«Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде — это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу — в данном случае на вирусную частицу, — что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма», — написал Комаровский.

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

По словам Комаровского, при резком ухудшении состояния с повышением температуры и падением сатурации на второй-третьей неделе заболевания коронавирусом, медики могут назначить, например, дексаметазон.

Однако до начала цитокинового шторма дексаметазон и другие кортикостероиды скорее повредят больному и уменьшат шансы на выздоровление, отметил он.