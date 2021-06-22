«Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде — это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу — в данном случае на вирусную частицу, — что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма», — написал Комаровский.
Врач пояснил, что остановить цитокиновый шторм можно с помощью противовоспалительных гормонов.
По словам Комаровского, при резком ухудшении состояния с повышением температуры и падением сатурации на второй-третьей неделе заболевания коронавирусом, медики могут назначить, например, дексаметазон.
Однако до начала цитокинового шторма дексаметазон и другие кортикостероиды скорее повредят больному и уменьшат шансы на выздоровление, отметил он.