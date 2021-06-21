Европейский союз и Украина завершают работу над рамочным соглашением о стратегическом партнерстве по сырью, которое будет одним звеньев системы международного партнерства ЕС с третьими странами для диверсификации и устойчивости сырьевых поставок, сообщает «Интерфакс» 21 июня со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии

«ЕС работает над дальнейшим расширением стратегического партнерства в области сырьевых ресурсов, например, (над соглашением) с Украиной, которое в настоящее время находится в стадии завершения перед конференцией высокого уровня ЕС-Украина, назначенной на 13 июля», — сказано в публикации ЕК.

Лес рубят, деньги текут: Украина легально погонит кругляк на Запад © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это позволило бы создать на Украине дополнительные рабочие места, но лишило бы дешевого сырья европейские фабрики.

Также ЕС подвергает критике Украину за повышение экспортных пошлин на металлолом, который нужен иностранным производителям стали для удешевления собственной продукции.

В 2013 году украинские власти отказались подписать так называемое соглашение об ассоциации, экономическая часть которого вводила зону свободной торговли с ЕС.

При этом европейские товары согласно договору могли продаваться на Украине без ограничений, а для экспорта украинских товаров в Евросоюз вводились квоты.

Итогом этого отказа стали инспирированные Западом массовые беспорядки на Украине, которые завершились государственным переворотом в феврале 2014 года.

Новый киевский режим незамедлительно подписал соглашение об ассоциации, что нанесло серьезный удар по украинской экономике.