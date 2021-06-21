Крым затопило 17 июня, когда на российский полуостров обрушился циклон. Наводнения начались с Керчи и распространились до Ялты и Феодосии, также затронув Кировский и Ленинский районы.
«Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий», — сказал Песков журналистам.
Следует отметить, что затопление Крыма случилось на фоне дефицита воды в регионе. Прошлый и текущий сезоны выдались засушливыми, что привело к снижению уровня воды в реках и водохранилищах Крыма. В ряде населенных пунктов вода в дома подавалась по графику.