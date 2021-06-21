Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений в Крыму, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 21 июня

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«Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий», — сказал Песков журналистам.

Следует отметить, что затопление Крыма случилось на фоне дефицита воды в регионе. Прошлый и текущий сезоны выдались засушливыми, что привело к снижению уровня воды в реках и водохранилищах Крыма. В ряде населенных пунктов вода в дома подавалась по графику.