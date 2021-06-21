Депутат Госдумы Руслан Бальбек 21 июня прокомментировал закупку Украиной беспилотников у Турции якобы для «сдерживания» России, передает РИА Новости

Кулеба рассказал о беспилотниках для «сдерживания» России © Facebook, Dmytro Kuleba

По мнению депутата, это же относится и к попыткам атаковать российские объекты, не входя в воздушное пространство РФ.

«Видимо, в уши Кулебы заходила военная информация сладкая, как турецкая пахлава, что он от счастья начал с этими дронами прыгать в ритуальном танце образца позднего неолита», — заключил он.

Ранее ведущий производитель турецких беспилотников сообщил, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России. Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России, чтобы РФ якобы «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину.