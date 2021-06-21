«Речь Кулебы воспринимается как детские запугивания, мол, смотри, у меня есть дубина, и я никого не боюсь. Но дубина, о которой говорит Кулеба, — это всего лишь тонкая соломинка, пугать ею российскую армию не просто нелепо, а я бы сказал, безрассудно. Мы не собираемся нападать на Украину, но если Киев вдруг вздумает пощекотать нам нервы турецкими дронами, то при пересечении нашей границы эти аппараты в считанные минуты будут все на земле», — сказал Бальбек.
По мнению депутата, это же относится и к попыткам атаковать российские объекты, не входя в воздушное пространство РФ.
«Видимо, в уши Кулебы заходила военная информация сладкая, как турецкая пахлава, что он от счастья начал с этими дронами прыгать в ритуальном танце образца позднего неолита», — заключил он.
Ранее ведущий производитель турецких беспилотников сообщил, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России. Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России, чтобы РФ якобы «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину.