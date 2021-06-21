Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент страны после подсчета голосов на всех избирательных участках, набрав 53,92%, свидетельствуют данные Центризбиркома республики

Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Роберта Кочаряна, за него отдали 21,04% голосов. Замыкает тройку блок «Честь имею» бывшего президента страны Сержа Саргсяна с 5,23% голосов. Однако для прохождения в парламент этого недостаточно (для блоков необходимо преодолеть барьер в 7%).

Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов при проходном барьере для партий в 5%.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись накануне. Ранее Пашинян еще в ходе подсчета голосов заявил, что его партия сформирует в парламенте большинство, поскольку на тот момент она уже лидировала, по предварительным подсчетам. Он объявил о «стальной» революции в стране, которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной». В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».