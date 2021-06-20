Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью американскому «Радио Свобода» 20 июня

Так политик ответил на вопрос читателя о том, почему Верховная Рада не увольняет Авакова с должности несмотря на всю критику в его адрес.

«Если позволите высказать мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел — на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня есть», — заявил Разумков.

Билецкий переиграл Авакова: судьба министра внутренних дел зависит от радикалов и националистов © Facebook, Національний корпус Київщина Владимир Зеленский назвал условие увольнения Авакова. Последний должен будет покинуть свой пост, если суд признает обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугар, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко невиновными.

Аваков известен своими прочными связями с бандами уличных радикалов, которых он не стесняясь натравливает на неугодных ему политиков и судей, которые отказываются принимать нужные главе МВД решения.

Крупнейшая неонацистская группировка Украины «Национальный корпус», возглавляемая «белым вождем» Андреем Билецким, неоднократно действовала на стороне Авакова в различных конфликтах.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua Петра Порошенко и занял на выборах роль независимого арбитра.

Это резко снизило возможности Порошенко использовать административный ресурс на выборах, что одной из причин его разгромного поражения во втором туре президентской гонки.

Разумков же в последнее время практически не скрывает своих президентских амбиций, что неоднократно провоцировало его конфликты с командой Зеленского на фоне снижающихся рейтингов последнего.