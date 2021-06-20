Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские политики радуются по поводу любого негативного события в Крыму. Об этом он сказал 19 июня в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Украина поглумилась над затопленным Крымом и пострадавшими людьми © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Алексей Данилов поглумился над ситуацией в Крыму, где из-за циклона и ливней за двое суток затопило несколько районов.

Он заявил, что «украинским Керчи и Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу» и на полуострове «не знают, что с ней делать».

«Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство», — отметил Аксенов.

В результате циклона на Крым обрушились ливни, в ряде регионов выпало несколько месячных норм осадков. Произошло подтопление Керчи и Ялты, вышли из берегов реки, подтоплены более 300 домовладений. В районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, два человека пропали без вести.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа». Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украина пригласила на мероприятие ряд государств, в том числе США, Турцию, Великобританию, Канаду, страны Евросоюза.