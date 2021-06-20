Территории ДНР/ЛНР уже де-факто стали частью РФ, поскольку в 2015 году республики перешли в рублевую зону после блокады Киева, и потому что для их жителей действует возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

Эксперт отметил, что в этом смысле украинская власть действительно находится в ментальном тупике, поскольку российские паспорта уже получили более 600 тысяч человек, скоро их будет миллион, и эта цифра станет критической.

«Прибавьте к этому ОСАГО по российским стандартам, техосмотр, российское уголовное право, бухгалтерский учет, стандарты образования, аккредитация вузов и медицинских учреждений, донецкий нотариат принимается в России. Не хватает только юридического шага. Будет миллион граждан РФ, и я не знаю, что будет делать Украина», — указал Стешин.

Зеленский действительно находится в тупике, поскольку на территории, которую он считает своей, будут жить граждане другого государства, и непонятно, что с этим делать дальше, добавил журналист.

В этой ситуация Украина действительно может развернуть полномасштабное наступление, поскольку ей будет нечего терять, и потому что любой исход этого наступления будет ей выгоден, заключил собеседник издания.