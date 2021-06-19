Минск откажется принимать самолеты с Украины после того, как Киев решил не допускать белорусские самолеты в свое воздушное пространство. Об этом 19 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Интересный феномен». Абзалов о том, что будет, если запретить полеты через Белоруссию, но оставить остальное © Александр Натрускин

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», —приводит слова белорусского лидера передает Telegram-канал «Пул Первого».

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.