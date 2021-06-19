В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством.
«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», —приводит слова белорусского лидера передает Telegram-канал «Пул Первого».
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.