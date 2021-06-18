О повторении Кубинского кризиса можно будет говорить только в том случае, если США и НАТО решат пренебречь интересами России в части национальной безопасности. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Корнилов про интервью Путина об Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Слова Путина свидетельствуют о том, что никакой вариант, который предусматривает вступление Украины в НАТО, Россия не будет рассматривать как даже теоретически возможный для нее, подчеркнул эксперт.

«Недаром он привел в пример: «Представьте ракеты в Канаде, Мексике». Значит, действительно можно будет говорить о повторении Кубинского кризиса, если Соединенные Штаты Америки и их натовские партнеры решат пренебречь интересами России», — пояснил Корнилов.

Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это в том числе напрямую затрагивает интересы Российской Федерации, и на этот раз, в отличие от того, что было в 90-е годы, их придется учитывать, уточнил политолог.

Но все мы должны понимать, что вопрос, связанный со вступлением или невступлением в НАТО, решает не Украина — ее позиция всем давно известна, а решает Вашингтон или сам Североатлантический альянс, заключил собеседник издания.

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