Президент РФ Владимир Путин дал понять НАТО и США, что вопрос возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе — это не вопрос двусторонних отношений Украина—НАТО, но и России, отметил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.

Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

Владимир Корнилов, отвечая на вопрос, является ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

— Я не думаю, что это связано в первую очередь во всяком случае со встречей с Байденом. Скорее, это связано с предстоящим саммитом НАТО. Мы знаем, что собирается НАТО в закрытом режиме, видимо, Путин просто знает, догадывается, что в том числе собираются там обсуждать. То есть в принципе он обозначил действительно серьезность этой проблемы.

Это хороший месседж и натовцам, и, кстати, нашим политикам и экспертам, которые многие годы недооценивали угрозу вступления Украины в НАТО, поскольку такое шапкозакидательское настроение — «да никогда Украину в НАТО не возьмут!» — превалировало в экспертной среде довольно долго, а это действительно ведет к недооценке серьезной угрозы для системы обороны и безопасности Российской Федерации. Поэтому, на мой взгляд, своевременный призыв для того, чтобы избавиться от этой недооценки.

Путин мог бы обсудить эти проблемы, если бы хотел обратить внимание Байдена лично в Женеве, но, учитывая, что саммит будет до того, то это действительно предупреждение Соединенных Штатов и НАТО, что мы никакой вариант, который предусматривает вступление Украины в НАТО, не будем рассматривать как даже теоретически возможный для нас. Это действительно «красная линия», и недаром он привел в пример: «Представьте ракеты в Канаде, Мексике».

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Кроме того, Путин четко дал понять Киеву, причем заранее, давно, неоднократно — вчера это повторил, что он не собирается обсуждать с Киевом вопрос урегулирования в Донбассе и крымский вопрос, если он касается территориальной принадлежности. То есть поставки воды в Крым, снятие торговой блокады и так далее обсуждать можно, а все остальное — не дело двусторонних отношений Украины и России.

Но вопрос присоединения Украины к НАТО, я думаю, тоже может стать предметом для обсуждения в конечном итоге между Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Но все мы должны понимать, что вопрос, связанный со вступлением или невступлением в НАТО, решает не Украина — ее позиция всем давно известна, а решает Вашингтон или сам Североатлантический альянс. Поэтому и предупреждение звучит об этом накануне саммита.