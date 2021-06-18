По словам Собянина, 89,3% заболевших в последнее время подхватили мутировавший коронавирус, так называемый штамм дельта. Он отметил, что количество антител у человека для борьбы с коронавирусом-мутантом должно быть почти в два раза выше, чем к обычному уханьскому коронавирусу.
«Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — сказал мэр.
В Москве ограничения в связи с коронавирусом сохранятся до 29 июня. Под запретом массовые мероприятия, где предполагается участие более 1000 человек. Закрываются спортивные фан-зоны и танцполы. С 23:00 до 6:00 заведения общепита могут работать только навынос и на доставку.
На 18 июня в России зафиксировано более 17 тысяч новых случаев коронавируса. В Москве коронавирус выявили у 9056 человек за сутки.