Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с распространением индийского штамма. Об этом 18 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу»

В Москве вакцинацию от COVID-19 сделали ещё доступнее © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — сказал мэр.

В Москве ограничения в связи с коронавирусом сохранятся до 29 июня. Под запретом массовые мероприятия, где предполагается участие более 1000 человек. Закрываются спортивные фан-зоны и танцполы. С 23:00 до 6:00 заведения общепита могут работать только навынос и на доставку.

На 18 июня в России зафиксировано более 17 тысяч новых случаев коронавируса. В Москве коронавирус выявили у 9056 человек за сутки.