https://ukraina.ru/20240505/1054904263.html

Эволюция мира: от Диониса до Геракла

Эволюция мира: от Диониса до Геракла - 05.05.2024 Украина.ру

Эволюция мира: от Диониса до Геракла

Последнее, или как сейчас принятого говорить, крайнее мое интервью на нашем ресурсе обидело одного замечательного грузина

2024-05-05T14:23

2024-05-05T14:23

2024-05-05T14:38

мнения

грузия

украина

молдавия

игорь гиоргадзе

саакашвили

игорь додон

санду

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Жаль. Не имел в виду ничего дурного, когда говорил, что Грузия в надвигающемся новом мире будет иметь значительно более скромные геополитические позиции, чем в уходящей эпохе. Геополитика - это ведь преходящее. А вот философия жизни, смыслы земли, символы территории - это куда ближе к вечности. В названном плане последние события в этой, прямо скажу, не большой, но духовно богатой стране, далеко выходят за рамки местечкового уличного конфликта. Ну, как украинские военные перипетии давно приобрели даже не континентальное, а глобальное звучание.Итак, притча в тему. Зрелому еврею-релоканту надо срочно сделать, извините, обрезание. Друзья ведут его в специализированный медпункт. А там на вывеске, как на часовой мастерской, изображены громадные часы. Процедуру поциенту пожилой мастер делает быстро и четко. Но "свежеобрезанный" не удерживается и спрашивает: " А почему на витрине вашего заведения изображены часы?" На что мудрый мэтр чисто по еврейски отвечает вопросом на вопрос: " А шо, юноша, по вашему мнению, я должен был нарисовать на вывеске?"В Грузии на вывеске тридцати шести тысяч грантовых учреждений власти предложили изобразить скромную правду: типа, работаем за внешние деньги, на чужие интересы, берем не дорого. И понеслось…Это ведь не комильфо. Неприлично. Стыдно. Ну, как если б старый еврей из анекдота изобразил, опять извиняюсь, крайнюю плоть.Современная демократия - это не про политику. Это про жгучий "испанский стыд". Про то как скрытое смущение элиты перед народом замаскировать "институтами и процедурами".Мол, водим за нос, или за…ну, то, что могло б быть на вывеске. Но об этом и говорить самим неловко. Но можно поручить "грантоедам". Они за мзду малую складно объяснят, как на той же Украине, что ликвидация оппозиции приближает элиту к толерантной позиции, а уничтожение свободы слова — не большая плата за свободу иммиграции…То есть, Грузия сейчас - вселенский опытный полигон, на котором отрабатывается базовая модель камуфлирования, ретуширования, сокрытия внешнего влияния, чужого господства, дистанционного управления…Когда-то мне довелось беседовать с главой объединенного комитета начальников штабов Штатов Джоном Шаликашвили. Грузин был по происхождению. Славился крутым характером. При этом кофе нам подавал его ординарец-капитан с распущенными шнурками на ослепительно начищенных ботинках. На мой недоуменный взгляд, полный генерал объяснил, что у молодых военных сегодня такая мода. "А у нас, даже в армии - свобода!"Я тогда-то и понял суть демократии: можно свободно ходить с распущенными шнурками. Но строго строем. И под полковой оркестр…Вот об этом и протесты в Грузии. На вывеске иноагентов должны быть изображены свободно болтающиеся шнурки. А не жесткие указания и "темники" зарубежных заказчиков…Кстати говоря, грузин, с которого я начал, тоже генерал - Игорь Гиоргадзе, как раз был вынужден покинуть родину, поскольку считал, в отличие от американского коллеги, что вывески должны соответствовать характеру деятельности. Как форма содержанию.Наверное, обидно прозвучит, но в Грузии, на Украине, во многих других постсоветских республиках строили-построили "фасадные демократии". Зайдите-ка в подъезд внешне красивого грузинского здания, и вы частенько увидите "такое"…Помню, еще тогдашний грузинский президент Саакашвили показывал мне абсолютно прозрачные полицейские участки из полированного стекла. Мол, это символ "транспарентности" нашей власти. А потом оказалось, что под ними-то были подвалы. И там оппонентов власти насаживали на ручку от швабры как на шампур. Шашлык по демократически…А еще их главный идеолог, необъятный во всех смыслах либерал Каха Бендукидзе рассказывал, как он помогал создавать нынешние грантовые конторы. Именно они должны были объяснить своим гражданам, что в стране можно "продавать всё, кроме матери". А я-то думал, что если продать совесть, честь, достоинство, то вряд ли ты будешь нужен даже собственной матери…Меня много раз убеждали, что на постсоветском пространстве самые близкие друг другу страны - это Грузия, Украина, Молдавия. Они даже собственное неформальное объединение продекларировали. ГУМ называется. Я поэтому поводу писал, что при объединении богатых стран, те обмениваются возможностями. При объединении беднейших - идет обмен проблемами.Кстати о Молдавии. Довелось встречаться с ее президентом Игорем Додоном перед вторыми его выборами. Хороший человек. Настоящий, но до странности наивный. Мечтал превратить республику в хрустальный мост между Востоком и Западом.Во-первых, не учел, что старый базовый геополитический трек Восток-Запад потерял актуальность. Его все более вытесняет ось Север-Юг.Во-вторых, он не отдавал себе отчёта, что все мосты функциональны во время мира. Ну а если вдруг война - они главный объект риска. Ну, может, кроме Крымского. А мир из цикла расслабухи, кайфа, гедонизма а ля Дионис переходит в двадцатилетний период Геракла - столкновений и испытаний…И лучше быть не между, а на той или иной стороне противников. И не с бокалом "Букета Молдавии", а во всеоружии.Санду это понимала. А опытный политик почему-то нет. Как, впрочем, и нынешние его коллеги. Но это тема для отдельного разговора…Короче, украинские события ошеломляют. Грузинские - тревожат. Господи, сохрани хоть хрупкую Молдавию! Может хоть там поймут, что эра Диониса завершилась. Входим в эпоху Геракла.

https://ukraina.ru/20240502/1054853626.html

https://ukraina.ru/20240422/1054657209.html

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украина

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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мнения, грузия, украина, молдавия, игорь гиоргадзе, саакашвили, игорь додон, санду